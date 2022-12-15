Высота сугробов в Москве достигла 19 см

В Москве высота сугробов в среду, 14 декабря, достигла 19 см, в некоторых районах Московской области — 25 см. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, за первую половину декабря в столице выпала месячная норма осадков — 51 мм.

«Декабрь прошлого года принес 67 мм осадков, то есть их выпало на 30% больше нормы», — заявил специалист ТАСС.

По прогнозам метеорологов, в Московский регион придет холодная погода. Уже с 18 декабря ожидаются сильные морозы. Температура воздуха в ночное время опустится до -15 градусов, отмечает телеканал «360».

Кроме того, столицу и область накрыл снегопад, на дорогах фиксируется гололедица. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Коммунальные службы вывели на улицы дополнительную технику.

«В результате аномальных снегопадов в Москве на базовой метеостанции ВДНХ сугробы выросли с 5 до 16 см, в Тушино до 18 см, на Балчуге до 19 см — это климатические показатели конца декабря – начала января», — написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, в Подмосковье самый высокие сугробы образовались в Можайске и Ново-Иерусалиме — 24 см, Черустях — 26 см, Коломне — 26 см, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь ведущий специалист «Фобоса» Елена Волосюк отметила, что снегопады в Москве продолжатся до 18 декабря, однако осадки уже будут не такими интенсивными, отмечает сайт aif.ru.

Также 14 декабря независимый автомобильный эксперт Андрей Ломанов рассказал о правилах безопасного вождения в непогоду. По его словам, по возможности в снежную погоду лучше передвигаться на общественном транспорте. Если такой вариант невозможен, то важно соблюдать на дороге дистанцию, пишет RT. Эксперт подчеркнул, что если машина теряет траекторию, стоит сбросить и отпустить газ и попытаться выровнять автомобиль ровными и плавными движениями. Он предупредил, что резкие маневры, скорее всего, приведут к большему заносу и сносу авто.

В четверг, 15 декабря, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег и местами метель, а также от -5 градусов. Днем в столице столбики термометров покажут от -5 до -3 градусов. Ночью температура воздуха опустится вплоть до 7 градусов ниже нуля.