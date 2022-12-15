Politico рассказало о заявлении Запада с призывом к РФ покинуть Украину
Страны Евросоюза и НАТО готовят заявление с призывом к России покинуть Украину. Об этом сообщает в среду, 14 декабря, издание Politico, ознакомившись с текстом документа.
По словам неназванных дипломатов, декларация была в разработке более года, но ее публикация откладывалась из-за разногласий между Турцией и Кипром. Ожидается, что документ будет обнародован в начале следующей недели или в начале 2023 года.
При этом в материале отмечаются скептические настроения касательно документа.
Ранее, 25 ноября, президент России Владимир Путин отметил, что несмотря на усилия противников, Россия добьется своих целей в специальной военной операции на Украине.
23 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что успешное завершение спецоперации России не вызывает сомнений.
Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».