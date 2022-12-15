Синоптики предупредили москвичей о метели 15 декабря

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и местами метель, а также от 5 градусов мороза ожидают москвичей в четверг, 15 декабря. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров отобразят от -5 до -3 градусов. Ночью температура воздуха опустится вплоть до 7 градусов ниже нуля.

На территории Московской области ожидается от -7 до -2 градусов в дневное время суток и от 9 градусов мороза — в ночное.

Прогнозируется ветер южного направления со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15 м/с.

Атмосферное составит 752 мм ртутного столба.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за прошедшие сутки — с вечера 13 декабря до 15:00 14 декабря — суммарно выпало до 12–17 мм осадков, что составляет порядка 25% от месячной нормы. Так, сугробы возросли с 5 до 10–15 см.