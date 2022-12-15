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Число погибших из-за оползней в Демократической Республике Конго достигло 140

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Фото: REUTERS/Justin Makangara
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Число погибших из-за наводнений и оползней в Киншасе — столице Демократической Республики Конго — возросло до 140. Об этом в среду, 14 декабря, сообщило агентство Assosiated Press.

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Уточняется, что по меньшей мере 12 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. При этом представители власти заявили, что надежды найти пропавших живыми нет.

Президент Конго Феликс Чисекеди поручил правительству организовать помощь семьям погибших, а также объявил в стране трехдневный траур.

«Центральным и местным властям следует ускорить работу по отводу дождевой воды, чтобы остановить бедствие», — передает слова Чисекеди агентство.

Assosiated Press также приводит высказывания жителей Киншасы. Они рассказали о сложных условиях жизни в районах, где произошли наводнения, и призвали власти более активно заняться вопросом инфраструктуры.

«Становится всё более острой необходимость крупного строительства в городе, чтобы свести к минимуму масштабы подобных стихийных бедствий», — сказал католический архиепископ Киншасы Фридолин Амбонго.

Наводнения и оползни в Киншасе вызваны проливными дождями, которые прошли в ночь на 13 декабря. Дожди повредили инфраструктуру столицы и заблокировали движение на дорогах. Несколько домов, по данным издания Actualite, рухнули.

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