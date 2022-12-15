Совфед утвердил МРОТ на уровне 16 242 рублей

Совет Федерации одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2023 год в размере 16 242 рублей. Заседание по соответствующему закону состоялось в среду, 14 декабря.

Согласно документу, с 1 января 2023 года предлагается установить МРОТ в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году. Закон поспособствует повышению заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Госдума 7 декабря приняла в окончательном чтении правительственный законопроект об установлении в следующем году МРОТ на данном уровне.

5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в 2023 году устанавливается прожиточный минимум в размере 14 375 рублей.

Кроме того, Путин подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7% ВВП. В него, в частности, заложены повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТа до 16 242 рублей и прожиточного минимума.

22 сентября кандидат экономических наук Михаил Беляев указал, что кому-то эти суммы покажутся небольшими, однако в течение двух лет увеличение МРОТ и прожиточного минимума происходит практически постоянно.