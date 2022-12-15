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Полиция применила слезоточивый газ на беспорядках после матча Франция–Марокко

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Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
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После поражения Марокко в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре марокканские болельщики вышли на улицы Брюсселя и устроили беспорядки. Об этом в среду, 14 декабря, сообщает бельгийская газета Le Soir.

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По сообщению газеты, после поражения Марокко в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре марокканские болельщики начали запускать фейерверки в сотрудников правоохранительных органов. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Также сообщается о нескольких задержанных.

Сборная Франции победила Марокко со счетом 2:0 и вышла в финал чемпионата мира в Катаре. В финале ЧМ-22 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря. Марокко поборется за третье место в чемпионате мира в матче с Хорватией 17 декабря.

13 декабря Полиция Буэнос-Айреса применила слезоточивый газ против болельщиков, которые праздновали выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022. Несколько человек были задержаны.

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