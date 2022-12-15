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На Украине сообщили о взрывах в Харькове

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Фото: Global Look Press/Hasan Bratic
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В Харькове прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Klymenko Time» в четверг, 15 декабря.

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«Сообщают о взрывах в Харькове. У жителей Харьковской области пропал свет после взрывов», — сказано в Telegram-канале издания.

По данным официального ресурса по оповещению граждан, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Накануне глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о взрывах в центре и на окраинах Киева. Мэр Киева Виталий Кличко в указал, что они прогремели в Шевченковском районе города.

До этого, 13 декабря, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам военного управления Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности атаку на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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