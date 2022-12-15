Умер российский вирусолог Александр Смородинцев

В Санкт-Петербурге в возрасте 92 лет скончался российский ученый, вирусолог, лауреат государственных наград Александр Смородинцев. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили на сайте Научно-исследовательского института им. А.А. Смородинцева.

«С прискорбием сообщаем, что в ночь с 13 на 14 декабря на 93 году жизни не стало профессора Александра Анатольевича Смородинцева», — сказано в сообщении.

Александ Смородинцев — автор более 200 научных статей, шести монографий, семи научно-популярных книг, 10 изобретений и одного патента РФ. Он был награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР», медалью «За доблестный труд» и 12 медалями как ветеран Великой Отечественной Войны.

НИИ отмечает, что Смородинцев до конца жизни трудился во благо здравоохранения России, создавая научно-популярные книги в области вирусологии.

Ученый родился 27 декабря 1929 года в Ленинграде. Его отец — основоположник отечественной вирусологии Анатолий Смородинцев.