Обвинение в наезде на семилетнюю девочку — дочь беженки с Украины — и оставление места смертельного ДТП предъявлено в Монреале 45-летнему мужчине. Хуан Мануэль Бесерра Гарсия предстал перед судом в среду, 14 декабря, сообщил канадский телеканал CBC News.

Гарсия, по мнению прокуроров, сбил Марию Легенковску, которая шла в школу во вторник утром в монреальском районе Виль-Мари, а затем скрылся с места происшествия. Суд оставил его под стражей до очередного заседания в четверг, 15 декабря.

По словам президента квебекского отделения Конгресса украинцев Канады, который оказывает поддержку матери, братьям и сестрам погибшей девочки, семья приехала сюда, чтобы найти убежище, и лишилась ребенка. Отец семейства, по его словам находится на Украине, где воюет на стороне киевского режима.

На том месте, где был совершен наезд на ребенка, обычно дежурит полиция и штрафует тех, кто проезжал по району, который является школьной зоной, быстрее установленного ограничения скорости. Свидетели говорили, что видели, как машины проезжали на повышенной скорости в день трагедии в том районе, и, по их мнению, инцидента можно было избежать при соблюдении надлежащих мер безопасности.

Полиция утверждает, что Гарсия после того, как сбил девочку, уехал, оставив ее на дороге с серьезными травмами. Несколько детей, в том числе двое братьев и сестер Легенковски, беспомощно наблюдали за происходящим. Врачи из близлежащей клиники оказали девочке первую помощь спасти ее не удалось.

Премьер-министра Квебека Франсуа Лего призвал всех водителей соблюдать осторожность, особенно вблизи школ. Он напомнил, что в стране живут те, кто ищет укрытия, и очень трагично, что происходят подобные трагедии в их семьях.

В ноябре украинский беженец Фуад Вехбе пожаловался, что не может найти в Канаде работу, отвечающую его квалификации, из-за статуса временного резидента. На Украине мужчина был владельцем двух стоматологических клиник, а на чужбине ему приходится работать водителем такси.

23 сентября сообщалось, что более 80% граждан Украины, которые были вынуждены покинуть страну, хотят вернуться на родину. Однако только 13% готовы сделать это в ближайшее время.