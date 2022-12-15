СК проверит инцидент с закрывшимися в квартире детьми в Калининграде

Следственный комитет организует проверку семьи, в которой трое детей заперлись в квартире в Калининграде и угрожали покончить с собой. Об этом в среду, 14 декабря, сообщило региональное управление СК.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Калининградской области организована доследственная проверка по сообщению о том, что трое несовершеннолетних детей закрылись в квартире на четвертом этаже многоквартирного жилого дома в Калининграде и угрожали выпрыгнуть из окна», — сказано в сообщении.

Об инциденте стало известно ранее этим же днем. Сыновья Мухтар и Ибрагим, а также дочь Мария обвинили мать в жестоком обращении, регулярных избиениях и потребовали привлечь к их проблеме внимание инспекции по делам несовершеннолетних. Спустя три часа несовершеннолетние все-таки открыли двери квартиры, сейчас они находятся с дедушкой и бабушкой.

Региональное управление СК сообщило, что сейчас с детьми работают следователи. В рамках проверки будут выясняться все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки СК примет процессуальное решение.

Известно, что Церетилова борется против патриархата и судилась с бывшим мужем за право опеки над детьми. Они же, в свою очередь, требуют передать опеку над ними бабушке с дедушкой и отпустить их обратно в Дагестан.