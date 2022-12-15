Небензя обратил внимание на рискованное положение Европы из-за действий Запада

Западные страны, возведя в абсолют право НАТО на расширение в ущерб принципу неделимости безопасности, приблизили таким образом Европу к грани конфронтации, от которой может полыхнуть мир. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза в среду, 14 декабря.

«Очевидно, что сегодня решается вопрос о будущем миропорядка. Развилка ясна — либо это порядок с одним гегемоном, который устанавливает выгодные только ему правила, либо это будет демократичный, многополярный, справедливый, ооноцентричный мир без шантажа, доминирования, запугивания неугодных и неоколониализма», — сказал Небензя в ходе выступления, трансляция которого велась на сайте организации.

Российский дипломат указал, что западные страны «не стесняются» средств и методов для достижения своих целей. По его словам, в настоящее время сделана ставка «на истощение и стратегическое поражение России», и такая задача была поставлена задолго до начала специальной военной операции РФ по защите мирного населения Донбасса.

Он добавил, что Запад как не желал вести «осмысленного диалога» в преддверии украинского кризиса, так и не желает его вести сейчас.

«Украинский кризис, который коллективный Запад всячески пытается свести к началу нашей специальной военной операции, лишь один из элементов этого многомерного кризиса, к которому мир двигался давно. И это системный кризис, предпосылки которого формировались постепенно в течение двух-трех десятилетий», — заявил Небензя.

8 декабря секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выразил мнение, что США и их союзники по НАТО хотят любой ценой ослабить или уничтожить Россию. По его словам, Запад «сделал ставку на глобализацию НАТО», а также начал создавать условия для комплексного наращивания военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра иностранных дел, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США в свою очередь уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз.

Как подчеркивал в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу, военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркнул, что на континент в настоящий момент уже переброшены значительные силы из США, а численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы.