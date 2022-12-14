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В Twitter раскритиковали Макрона за бездействие после подписания Минских соглашений

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alexis Sciard
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Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, призвавшего лидеров других стран объединиться против России и заставить РФ завершить спецоперацию по защите Донбасса. Свои комментарии читатели в среду, 14 декабря, оставили под постом Макрона.

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«Конфликт на Украине принес много страданий. Мы призываем Россию немедленно прекратить свои действия. Международные партнеры, присоединяйтесь к нам в этом призыве», — написал Макрон в Twitter.

Один из комментаторов отметил, что на разрастание конфликта на Украине повлиял в том числе Париж, не предприняв никаких мер, чтобы заставить Киев следовать Минским соглашениям.

«Мы за [президента России Владимира] Путина. Франция на стороне России, мы не хотим быть мальчиком на побегушках для США и потакать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому!» — написал другой пользователь.

Еще один указал, что французской стороне следует перестать «во всем обвинять русских» и предложить другое решение для прекращения конфликта.

В ноябре пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Испании Педро Санчеса, потребовавшего от России прекратить спецоперацию по защите Донбасса. Комментаторы обвинили Санчеса в обмане и напомнили, что Зеленский отказался от переговоров и мирных договоренностей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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