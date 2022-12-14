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В Британии рассказали о попытках обеспечить Украине преимущество в противостоянии РФ

Eveneing Standard: Запад планирует дать Украине преимущество в конфликте с Россией
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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Seeger
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Западные политики обсуждают вопросы поставок конкретного вооружения Киеву, которое позволит обеспечить украинской стороне «решающее преимущество» в противостоянии России. Об этом в среду, 14 декабря, сообщает британская газета Evening Standart со ссылкой на западных чиновников.

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Такое решение поможет перейти от стратегии реагирования на российские удары по объектам энергетической инфраструктуры к политике превентивных шагов для опережения новых российских стратегий, говорится в материале.

Один из информаторов издания поделился, что если ситуация на Украине не изменится, то США и их союзники могут объявить о поставках современных истребителей.

«Всё это является частью переговоров с украинцами. Я не слышал, чтобы упоминались истребители, но если всё продолжит развиваться так, как сейчас, то я думаю, что и эта тема будет обсуждаться», — рассказал чиновник.

Однако западные страны будут ограничивать поставки вооружений, чтобы избежать прямого военного конфликта с Россией, отмечает газета.

Ранее в этот день газета The Washington Post сообщила, что президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, если Пентагон ответит на все вопросы, касающиеся использования этого вида оружия украинскими войсками и последствий этого шага для самих Соединенных Штатов.

Также 14 декабря первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров отметил, что поставки США вооружения на Украину, особенно ЗРК Patriot, провоцируют прямой конфликт России и НАТО, а Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны.

США и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

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