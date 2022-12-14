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Женщина с тремя детьми отравилась угарным газом в Саратове
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Женщина с тремя детьми отравилась угарным газом в Саратове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Женщина с тремя детьми поступила ночью 14 декабря в больницу с подозрениями на отравление угарным газом.

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По предварительным данным, пострадавшим стало плохо в квартире дома Ленинского района Саратова, откуда их увезли на скорой.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Саратов следственного управления по Саратовской области организована доследственная проверка по данному факту. В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Накануне, 13 декабря, в деревне Прудки Раменского городского округа семья из трех человек с ребенком погибла, отравившись угарным газом. Трагедия произошла в подмосковном коттеджном поселке «Европейский квартал».

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