Женщина с тремя детьми отравилась угарным газом в Саратове
Женщина с тремя детьми поступила ночью 14 декабря в больницу с подозрениями на отравление угарным газом.
По предварительным данным, пострадавшим стало плохо в квартире дома Ленинского района Саратова, откуда их увезли на скорой.
«Следственным отделом по Ленинскому району города Саратов следственного управления по Саратовской области организована доследственная проверка по данному факту. В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Накануне, 13 декабря, в деревне Прудки Раменского городского округа семья из трех человек с ребенком погибла, отравившись угарным газом. Трагедия произошла в подмосковном коттеджном поселке «Европейский квартал».