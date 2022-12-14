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WSJ рассказала о поручении Си Цзиньпина «за кулисами» укрепить сотрудничество с РФ

WSJ: Си Цзиньпин поручил укрепить экономические отношения с Россией
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Фото: Global Look Press/XinHua
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поручил «за кулисами» укрепить экономические связи с Россией, несмотря на попытки якобы публично «отдалиться» от Москвы. Об этом в среду, 14 декабря, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Москва — Пекин: сотрудничество между КНР и РФ растет
Товарооборот по итогам года может составить $180-190 млрд

Как отмечает газета, речь идет об увеличении китайского импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров, совместном энергетическом партнерстве в Арктике и увеличении китайских инвестиций в российские железные дороги и порты.

Кроме того, Россия и КНР продолжают проводить финансовые операции в национальных валютах, что помогает защитить страны от потенциальных санкций и запустить юань в более широкое обращение.

Ранее, 7 декабря, товарооборот между Москвой и Пекином за 11 месяцев 2022 года составил $172,4 млрд. По данным главного таможенного управления КНР, соответствующий показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 32%.

5 декабря глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.

Ранее, 27 ноября, глава МИД Китая Ван И заявил о продвижении многополярного мира вместе с Россией. Он добавил, что китайская сторона намерена сохранять контакты с РФ на высоком уровне, а также считает необходимым условием дальнейшего развития обоих государств взаимную поддержку.

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