Эстонский суд решит вопрос о депортации Конощенка в США в течение 60 дней
Эстонский суд должен принять решение о возможной депортации в США задержанного россиянина Вадима Конощенка в течение 60 дней. Об этом сообщило посольство РФ в среду, 14 декабря.
«По сообщениям местных СМИ, он был участником группы, в которую, помимо него, входили еще четыре гражданина России и два — США, пытавшейся осуществить экспорт из США ни много ни мало электронных компонентов для разработки ядерного и гиперзвукового оружия. Абсурдный характер таких обвинений очевиден», — передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение дипмиссии.
Как отмечается, о задержании россиянина эстонские власти уведомили посольство РФ 12 декабря.
О задержании Конощенка стало известно ранее этим же днем. Его задержали по запросу США, он подозревается в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций.
Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе Конощенка.
Еще в августе в МИД РФ заявляли, что США «ведут охоту за категорией россиян», проживающих в третьих странах. Целью подобного рода преследования является экстрадиция российских граждан в США.