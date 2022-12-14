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Джонсон заработал более $1,2 млн за три месяца благодаря выступлениям

Sky News: бывший премьер Британии Борис Джонсон после ухода в отставку заработал на выступлениях миллион фунтов
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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после ухода с поста главы правительства заработал крупную сумму денег. В частности, как отмечает 14 декабря телеканал Sky News, за три месяца после отставки доход политика составил более £1 млн (более $1,2 млн) благодаря публичным выступлениям.

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Так, в ноябре Джонсон получил более £750 тыс. ($932,6 тыс.) гонорара за три речи для американской инвестиционной компании Centerview Partners, индийской газеты Hindustan Times и международного саммита телеканала CNN в Лиссабоне. При этом первую поездку в США политику оплатила сама компания Centerview Partners, а его работа там продолжалась девять часов. Таким образом, за каждый час выступления он получил £31 тыс. ($38,5 тыс.)

До этого, в октябре, Джонсон выступил с получасовой речью на конференции CIAB (Совет страховых агентов и брокеров), получив за это около £276 тыс. ($343,2).

Все эти данные зафиксированы в так называемом «реестре интересов», который каждые 28 дней обязаны обновлять британские парламентарии.

26 ноября стало известно, что Джонсон за месяц до приближения праздника Рождества объявил сбор финансовой помощи на закупку медицинских средств для Украины. Пожертвования он предложил делать через фонд Circle Health, с помощью которого на Украину уже отправили несколько грузов лекарств и гуманитарной помощи на сумму £3 млн ($3,6 млн).

Ранее, 24 ноября, газета Financial Times сообщила, что Джонсон планирует больше времени проводить в Вашингтоне, чтобы быть посредником и обеспечивать бесперебойность помощи Украине со стороны США. По словам одного из друзей политика, он очень обеспокоен ситуацией на Украине.

Кроме того, новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак намекнул, что Борис Джонсон может стать международным посредником, в задачи которого будет входить помощь Украине в восстановлении разрушенных территорий. Формальной же должности пока для Джонсона еще не создано.

Джонсон объявил о своей отставке 7 июля на фоне ухода из правительства свыше 50 политиков, подчеркнув, что гордится своими деяниями на посту, и добавил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину. Экс-глава правительства Великобритании запомнился как наиболее горячо поддерживающий Киев политик, продвигающий антироссийскую повестку.

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