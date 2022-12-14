ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на донецком направлении

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) смогли уничтожить несколько РСЗО Вооруженных сил Украины, а также склады с боеприпасами на донецком направлении, сообщила в среду, 14 декабря, Народная милиция ДНР.

Артиллерийских ударов по Донецку 14 декабря фиксируется в разы меньше, чем на минувшей неделе.

«Сегодня весь день активно идет процесс денацификации на донецком направлении. Нам удалось поразить ряд важных огневых точек противника, и мы наблюдаем в разы меньшее число обстрелов, чем в среднем за день на прошлой неделе», — рассказал собеседник ТАСС.

12 декабря военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил «Известиям», что на донецком направлении на данный момент идут бои местного значения.

«В ходе них мы улучшаем локальную обстановку и, как я понимаю, пытаемся отодвинуть ВФУ (Вооруженные формирования Украины. — Ред.) из тех районов, с которых они сейчас бешено обстреливают Донецк», — отмечал он.

Также сообщалось, что за выходные, 10 и 11 декабря, на этом направлении уничтожено порядка 90 украинских боевиков, бронетранспортер, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и шесть пикапов.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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