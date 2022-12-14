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WSJ узнала о возможном введении США санкций против Потанина

WSJ: США могут ввести санкции против Потанина
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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США в четверг могут объявить о введении санкций против российского бизнесмена Владимира Потанина, который является одним из основных владельцев «Норникеля». Об этом сообщила 14 декабря газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от американских официальных лиц.

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Отмечается, что ограничения могут затронуть также некоторые компании Потанина.

Среди них, в частности, называется холдинг «Интеррос» и Росбанк, который также принадлежит бизнесмену. При этом самой компании «Норникель» санкции не коснутся.

Также, как утверждает издание, в Вашингтоне планируют ввести рестрикции и против супруги Владимира Потанина Екатерины и принадлежащей ему яхты.

Ранее, 9 декабря, США ввели санкции в отношении трех российских структур, в том числе против Воздушно-космических сил (ВКС) России и командования Военно-транспортной авиации России. По мнению Вашингтона, эти структуры якобы «причастны к приобретению иранских беспилотников».

До этого, 14 ноября, стало известно, что США разрешили операции с рядом подсанкционных российских компаний для обеспечения безопасности гражданской авиации. В их числе Объединенная авиастроительная корпорация, авиастроительная корпорация «Иркут» и другие. Отмечалось, что разрешаются все операции, которые «необходимы для предоставления, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг с целью обеспечения безопасности гражданской авиации».

В июне минфин США расширил санкционный список россиян, в него попали, в частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр экономического развития России Максим Решетников, ряд бизнесменов и высокопоставленных госслужащих.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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