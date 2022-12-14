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В Ольгинке в ДНР два человека погибли после обстрела ВСУ

Штаб теробороны ДНР: после обстрела ВСУ поселка Ольгинка погибли мужчина и женщина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Два человека погибли в поселке Ольгинка в Донецкой Народной Республике (ДНР) в среду, 14 декабря, в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в штабе территориальной обороны республики.

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«Украинские боевики нанесли удар по Ольгинке в Волновахском районе ДНР, погибли мужчина и женщина», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Днем ранее штаб теробороны ДНР уведомил о гибели трех человек в поселке Луганское из-за обстрела ВСУ. Ведомство настоятельно рекомендует «не выходить из дома без лишней надобности».

11 декабря ВСУ четыре раза обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град». При обстреле Киевского района города двое детей пострадали. Тогда же в результате обстрела Киевского района пострадали две мирные жительницы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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