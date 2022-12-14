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Житель Пскова ожидает суда за гибель двух родственников в ДТП

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В Пскове по делу о смертельном ДТП, в котором погибли два человека, ожидает суда 20-летний водитель. Об этом сообщает СУ СКР по Псковской области.

Авария произошла 15 июля 2022 года в пригороде Пскова. Водитель легкового ZAZ Chance при выезде со второстепенной дороги не пропустил грузовик «ЗИЛ», машины столкнулись, пишет Псковская Лента Новостей.

В результате ДТП погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле. Женщина 1956 года рождения скончалась на месте, ребенок 2009 года рождения умер в больнице.

Молодому автомобилисту предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»), уточняет Псковское агентство информации. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В ноябре в Псковской области суд вынес приговор по делу о гибели человека в пьяном ДТП со снегоболотоходом. Водитель техники проведет в колонии-поселении два с половиной года. Приговор был вынесен с применением ст. 64 УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание, чем того требует совершенное преступление.

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