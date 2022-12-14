Суд оставил в СИЗО воронежского депутата Жогова

Воронежский областной суд оставил в силе решение об аресте депутата городской думы Романа Жогова по делу о крупном мошенничестве. Об этом в среду, 14 декабря, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на материалы суда.

Апелляционная жалоба депутата, которую он подал 8 декабря, осталась без удовлетворения.

Ранее, 2 декабря, Жогова арестовали на два месяца. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ. Еще один фигурант дела — его жена.

По информации правоохранителей, супругу депутата устроили на работу в компанию бывшего первого вице-спикера гордумы Александра Провоторова. Он полагал, что эти средства шли на поддержку «Единой России», но по факту партии они не поступали.

Ущерб оценивается более чем в 2 млн рублей.

Жогов не считает себя виновным. По его мнению, дело политически мотивировано его оппонентом Провоторовым.