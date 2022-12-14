Названа дата открытия новогодней ярмарки в Калуге

Главная новогодняя ярмарка в Калуге откроется в понедельник, 19 декабря. Она будет работать до 7 января. Об этом пишет газета «Весть» со ссылкой на группу городского управления в социальной сети «ВКонтакте».

Ярмарка будет расположена на калужском «Арбате» — пешеходной части Театральной улицы.

Как отмечается в материале, посетители смогут купить здесь ель или сосну и подарки для близких, а также попробовать авторские напитки и угощения.

На ярмарке установят украшенную ель и включат новогоднюю музыку.

13 декабря специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору новогоднего дерева к празднику. Натуральную елку для празднования Нового года лучше всего покупать в 20-х числах декабря, чтобы она не осыпалась раньше времени, сообщили эксперты. О качестве елки говорят иголки изумрудного цвета и характерный запах хвои. Ветви у ели должны быть гибкими, а ствол — ровным и достаточно толстым, так как дерево с тонким стволом не простоит долго.