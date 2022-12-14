Новую линию освещения установят вдоль трассы Сыктывкар – Ухта

В Республике Коми вдоль трассы Сыктывкар – Ухта установят новое наружное освещение. Об этом в среду, 14 декабря, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на информацию на портале госзакупок.

Освещение установят на участке 20,3 км – 22 км. Начальная стоимость закупки — 20,7 млн рублей.

Заявки принимаются до 21 декабря. Подрядчика определят 23 декабря.

Планируется, что работы начнутся не ранее 20 января 2023 года и завершатся к 1 октября того же года.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что капитальный ремонт почти 40 км трассы М-9 «Балтия» выполнили в Псковской области. Участок дороги введен в эксплуатацию в Себежском районе.