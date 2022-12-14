Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Ульяновской области
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в селе Лесная Хмелевка в Ульяновской области. Об этом в среду, 14 декабря, пишет ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Инцидент произошел накануне, 13 декабря, в 10:05 на улице Мераксовой. Пожарные прибыли на место через три минуты. В 10:47 открытое горение было ликвидировано.
При тушении спасатели нашли тело женщины 1965 года рождения. Дом был уничтожен огнем полностью.
По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
12 декабря сообщалось о пожаре в квартире в Хвалынске. Спасатели эвакуировали трехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку, детей госпитализировали в тяжелом состоянии, позже девочка скончалась. В момент возгорания они находились дома одни.