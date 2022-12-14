В Астраханской области с конца января начнут ходить новые автобусы

С конца января в Астраханской области начнут ходить новые автобусы. Об этом в среду, 14 декабря, пишет «Астрахань-24».

Как уточняется в материале, в регион уже направлены 94 машины. Всего в рамках транспортной реформы их доставят около 500.

Эксплуатировать автобусы будет московский перевозчик. Тариф на новой маршрутной сети будет регулируемым.

Отмечается, что для удобства пассажиров в области обустроят дополнительные остановочные комплексы.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что Московская область получит несколько новых автомобилей, в том числе 14 машин скорой помощи и 15 школьных автобусов, за счет федерального бюджета уже в начале 2023 года.