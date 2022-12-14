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В парках Самары заработали катки

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В самарских парках начали работу ледовые катки. Об этом в среду, 14 декабря, пишет НИА «Самара».

Так, в парке Дружбы каток расположился на центральной площади. Также там установили елочный комплекс со светодиодной иллюминацией.

В парк Гагарина залили ледовую аллею. Каток стал самым большим парковым в городе.

Также два катка появились в парке 50–летия Октября. Один — в хоккейной коробке, другой — на прогулочной аллее.

В парке Победы каток расположился на месте колеса обозрения. В центре катка установили елочный комплекс, а по периметру — световые опоры.

На всех катках обустроили теплые раздевалки, пункты проката и точки общепита.

«Ледовые площадки работают ежедневно с 10:00 до 22:00 с двумя техническими перерывами: 14:00 – 14:30, 18:00 – 18:30», — говорится в сообщении.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что в Оренбурге приступили к заливке катков во дворах многоэтажных домов. В этом сезоне будут открыты 37 кортов.

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