Один человек погиб в ДТП в Брянской области
Один человек погиб в автомобильной аварии в Дятьковском районе Брянской области. Об этом в среду, 14 декабря, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел в этот же день около 06:40 на 24-м км автодороги «Брянск – Дятьково – граница Калужской области».
38-летний водитель автомобиля Kia не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Lada. В результате 41-летний водитель Lada умер на месте происшествия. Водитель Kia получил травмы, он отправлен на домашнее лечение.
Обстоятельства и причины инцидента выясняются.
Накануне, 13 декабря, 17 человек пострадало в ДТП с участием рейсового автобуса во Владимирской области. Авария произошла на трассе Владимир — Муром.
В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением и въехал в дорожное барьерное металлическое ограждение.