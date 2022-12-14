Один человек пострадал при столкновении грузовика и легковушки в Орловской области
Один человек получил травмы в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Орловской области. Об этом в среду, 14 декабря, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел накануне, 13 декабря, в 22:50 на улице Кооперативная в поселке Хомутово. У дома 61 водитель автомобиля «ЗИЛ» 1966 года рождения столкнулся с Lada Priora под управлением мужчины 1988 года рождения.
В результате водитель Lada получил травмы. О его состоянии не сообщается.
30 ноября в Иркутске в результате наезда автомобиля пострадала 12-летняя девочка, которая переходила дорогу по «зебре». Водитель с места происшествия скрылся.