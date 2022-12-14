Инфекционное отделение отремонтировали в подмосковных Луховицах
В городе Луховицы (Московская область) после капитального ремонта открыли инфекционное отделение центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Подрядчик отремонтировали фасад и кровлю здания, провел внутренние отделочные работы, заменил коммуникации и двери, установил новую медицинскую мебель.
«В отделении оборудованы три мельцеровских бокса и две боксированные палаты. В корпусе установлена мощная приточно-вытяжная вентиляция с биологическими фильтрами», — рассказала главный врач ЦРБ Галина Пончакова.
Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», также в палатах сделали ночное освещение. Обустроены подходы для маломобильных граждан, отремонтированы дороги и подъезд для машин скорой помощи.
Общая стоимость работ составила 70 млн рублей.
В конце сентября сообщалось, что в Видновскую больницу Московской области поступило новое оборудование для проведения операций. Его общая стоимость составила 12 млн рублей.