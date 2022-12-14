СК организовал проверку по факту ЧП с пострадавшим в елецком шиномонтаже
В городе Елец Липецкой области проводится проверка по факту взрыва колеса в шиномонтажной мастерской, в результате которого пострадал слесарь. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Несчастный случай произошел днем 12 декабря в одной из мастерских города. Колесо грузовика взорвалось в руках 46-летнего автослесаря, который проводил шиномонтажные работы, пишет LipetskMedia.
Мужчина получил открытый перелом челюсти и левой руки, с травматическим шоком его госпитализировали в горбольницу № 1 им. Н.А. Семашко. В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает.
По факту произошедшего Следственный комитет организовал проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента.
«Следователь проверяет возможное нарушение требований охраны труда, предусматривающих накачивание колес грузового автотранспорта в специальной клетке», — цитирует сообщение СК GOROD48. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Также в обстоятельствах инцидента разбираются прокуратура и Гострудинспекция.