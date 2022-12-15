Число новых магазинов российских ритейлеров в Москве выросло вдвое

За 2022 год на рынок стрит-ритейла Москвы вышло в два раза больше российских брендов fashion сегмента, чем в прошлом году. Об этом «Известиям» сообщили аналитики консалтинговой компании NF Group (ex-Knight Frank Russia).

По предварительным итогам года в формате стрит-ретейла в столице открылись 17 локальных марок (в том числе, в формате ресейл-бутиков и концепт-сторов) из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Костромы, а также один бренд из Белоруссии, сообщили эксперты. Этот результат более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года, когда на рынок вышли всего восемь российских брендов, добавили в компании.

«Среди магазинов локальных ретейлеров, вышедших на рынок Москвы в 2022 году (включая ресейл-бутики и концепт-сторы), 83% специализируются в сегменте «одежда и обувь», 11% приходятся на «аксессуары» и 6% — на «нижнее белье. Более 50% из них принадлежат ценовому сегменту «средний+» и порядка 33% — «премиуму», — рассказали аналитики.

Примечательно, что в центральных торговых коридорах Москвы также открывались ресейл-бутики, где представлены как российские марки, так и зарубежные товары. Ранее магазины данного формата располагались исключительно на онлайн- и мультибрендовых площадках, подчеркнули аналитики.

«В связи с уходом из России международных фешен-брендов отечественные дизайнеры получили новые возможности для развития в офлайн-сегменте — в частности, в центре Москвы. Они стремятся занять помещения в центральных локациях с целью открытия флагманских проектов — это способствует повышению статусности, что подтверждает опыт международных брендов в мировых столицах», — сказала директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина.

Также на московский рынок выходят компании, которые уже давно работают в Санкт-Петербурге и других крупных городах страны, добавила она. Это свидетельствует о перспективах развития сегмента локального фешен-ритейла, что позволяет ожидать роста активности игроков и увеличения числа новых заявок на поиск подходящих для брендов помещений, заключила эксперт.

Ранее, 7 декабря, стало известно, что 35% зарубежных ретейлеров прекратили деятельность в России. Для российских торговых центров особенно ощутимым стал уход таких игроков, как IKEA и H&M. В то же время некоторые производители приняли решение реструктуризировать свой бизнес. В частности, трансформировали свои активы польские LPP (RE, Син, M, CR, XC) и CCC (Obuv), McDonald's («Вкусно — и точка»), французский L’Occitane (Л’Окситан), испанский Mango, Reebok (SneakerBOX), Samsonite («ЧемоданPRO»), а также Sephora (выкуплена «Иль де Ботэ»).