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Немецкая клиника Charite отменила несрочные операции из-за нехватки персонала

Немецкая клиника Charite отменила несрочные операции из-за нехватки персонала

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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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В немецкой клинике Charite (Шарите) отменяют все запланированные несрочные операции до конца года в связи с нехваткой персонала. Об этом 14 декабря сообщила газета Bild, указав, что в медучреждении сожалеют о таком решении.

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Как рассказал изданию представитель клиники Маркус Хегген, Charite недавно перевела персонал из других отделений в педиатрическое из-за волны инфекций среди детей, которые вызвал респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) человека.

«Мы продолжаем призывать к ношению масок в помещениях, чтобы сдержать распространение инфекций и тем самым облегчить нагрузку на медицинских работников», — сообщил Хегген.

Он также отметил, что в клинике хотят сделать всё для того, чтобы неотложные процедуры, включая операции по удалению опухолей, трансплантация, уход за пациентами после инсультов и инфарктов могли осуществляться и дальше в привычном порядке.

В России о берлинской клинике Charite стало известно в связи с делом блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). В августе 2020 года там рассказали об обнаружении у россиянина при обследовании признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Власти Германии обвинили Россию в отравлении оппозиционера. При этом никаких доказательств результатов своих анализов немецкие медики не предоставили. При этом взятые ранее в Омске анализы российских специалистов показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

1 декабря 2022 года также стало известно, что в Париже врачи и работники соцсферы провели демонстрацию перед зданием министерства здравоохранения с требованием улучшения условий труда и увеличения заработной платы. Французские профсоюзы призвали нанимать более обученный и квалифицированный медицинский персонал.

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