Суд арестовал сбившего двух пешеходов в Москве водителя

Суд в Москве арестовал 14 декабря Александра Караваева, сбившего двух пешеходов на Олимпийском проспекте.

ДТП произошло 12 декабря. Автомобиль Land Rover сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора. В результате мужчину и женщину госпитализировали с различными травмами.

Сотрудники полиции задержали водителя внедорожника Land Rover в течение 30 минут после аварии. В ходе судебного заседания Караваев признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Он также попросил прощения у потерпевших.

Ранее, 10 декабря, на Хабаровской улице водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. В результате ДТП ребенок 2007 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии.