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Во Франции жестко ответили на просьбу жены Зеленского о генераторах

Французский политик Филиппо поинтересовался, куда Киев тратит миллиарды западной помощи
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Фото: Global Look Press/Julien Mattia
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Лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо 14 декабря в жесткой форме ответил на просьбу супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены передать украинцам французские генераторы.

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По его словам, ранее Елена обратилась с просьбой к Франции предоставить Украине генераторы.

«Жена Зеленского, первая леди, приходит к нам сегодня и говорит: «Отдайте нам ваши генераторы». А что они делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?» — написал он в Twitter.

13 декабря глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз (ЕС) поставит Украине 30 млн светодиодных лампочек. Кроме того, глава ЕК призвала поставить в страну еще 20 млн лампочек для экономии электроэнергии.

Она также напомнила, что ЕС уже поставил в страну 800 электрогенераторов.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. По оценкам министра финансов Украины Сергея Марченко, ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины, на сегодняшний день составляет $100 млрд.

12 декабря Зеленский в беседе с президентом США Джо Байденом заявил об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры страны. Прежде он говорил, что полное восстановление энергосистемы Украины в данный момент невозможно.

За день до этого глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу ARD не исключил полного отключения электроэнергии на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Украина проводит военные действия с 2014 года. Решение о спецоперации было принято в том числе на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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