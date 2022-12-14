В Калининграде трое детей блогера Церетиловой угрожали покончить с собой

Трое детей известного блогера и активиста Нины Церетиловой из Калининграда заперлись в квартире и угрожали покончить с собой. Об этом 14 декабря сообщил Telegram-канал 112.

Сыновья Мухтар и Ибрагим, а также дочь Мария обвинили мать в жестоком обращении, регулярных избиениях и потребовали привлечь к их проблеме внимание инспекции по делам несовершеннолетних.

Спустя три часа несовершеннолетние все-таки открыли двери квартиры, сейчас они находятся с дедушкой и бабушкой.

Известно, что Церетилова борется против патриархата (формы социальной организации, в которой мужчина является носителем морального авторитета) и судилась с бывшим мужем за право опеки над детьми. Они же, в свою очередь, требуют передать опеку над ними бабушке с дедушкой и отпустить их обратно в Дагестан.

Ранее, 30 сентября, сообщалось, что эксперты зафиксировали новую волну пропаганды суицида — на этот раз в Telegram, где снова массово создаются группы с депрессивным контентом. Это так называемые «ролки» — ролевые игры с суицидальным сюжетом.

Установлено, что в период с 4 по 21 сентября в Калининградской области произошло три подростковых суицида. Их совершили ученики местных школ — двоим было 13 лет, одному — 16. Как рассказали «Известиям» эксперты по кибербезопасности, двое из них состояли в тех самых «ролках».