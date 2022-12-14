Финансирование приютов для животных увеличат в Томской области

В Томской области в 2023 году увеличат финансирование приютов для бездомных животных. Об этом губернатор Владимир Мазур сообщил в своем Telegram­-канале.

По его словам, с нового года финансирование увеличится на 5 млн рублей, а именно с 40 млн до 45 млн рублей. Также муниципалитетам было дано поручение улучшить работу с подрядчиками и определить места, куда нельзя выпускать ранее отловленных животных.

Как уточняет РИА «Томск», сейчас на территории Томской области действует 17 приютов для животных, 10 из них работают по муниципальным контрактам. Совместно они могут принять 2,4 тыс. собак и более 400 кошек.

За последние три года в регионе отловили 10 тыс. бездомных собак, из них 743 были определены в приюты, остальные отданы владельцам или отпущены обратно на улицы.