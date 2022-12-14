Развязки для выезда на Мамадышский тракт построят в Казани
В Казани планируют построить кольцевые развязки для выезда автомобилистов на Мамадышский тракт. Об этом стало известно на встрече главы Советского района Романа Фатхутдинова с жителями поселка Вознесенье.
Как сообщает InKazan.ru, все работы администрация пообещала провести после строительства Вознесенского тракта. После сдачи объекта власти намерены возвести различные развязки и построить дороги.
Глава Советского района объяснил, что по завершении строительства Вознесенского тракта начнется строительство радиальных дорог, которые позволят соединить жилой комплекс «Весна» и поселок Офицеров.
Также администрация намерена соорудить кольцевые развязки, а именно из ЖК «Весна» на Мамадышский тракт. Тогда же планируется обновить все дороги в ЖК.
Строительство Вознесенского тракта началось в августе 2021 года. Его общая протяженность составит 11,7 км. Дорога станет дублером Мамадышского тракта и протянется от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга».
В июле 2022-го стало известно, что дорога будет иметь платные участки.