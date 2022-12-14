Десятимесячный ребенок пострадал в ДТП на юго-западе Москвы

Взрослый и ребенок десяти месяцев пострадали в результате столкновения автомобилей Mercedes и Renault в Гагаринском тоннеле в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы. Об этом телеканал «360» сообщает в среду, 14 декабря, со ссылкой на источник.

По его информации, врачи диагностировали у ребенка ушиб головы. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.

Из-за аварии перекрыли две полосы движения в сторону Варшавского шоссе. ДТП произошло около 16:30 мск. Пока официальных данных о происшествии не поступало.

Накануне уголовное дело было возбуждено против сбившего двух человек в центре Москвы водителя внедорожника Land Rover. У мужчины не было при себе водительского удостоверения. Кроме того, выяснилось, что он взял автомобиль у своего работодателя, передает агентство городских новостей «Москва».

ДТП произошло днем ранее, 12 декабря, сообщает телеканал «Звезда». Водитель внедорожника сбил двух человек, переходивших дорогу на Олимпийском проспекте в Москве, и скрылся с места происшествия. Позже его задержали. Как пояснили в столичной прокуратуре, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет «Москва 24». Пострадавшие госпитализированы с различными травмами.