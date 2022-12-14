Эксперты прокомментировали небольшое ослабление рубля и рост доллара

Говорить о серьезном ослаблении рубля сейчас нет явных оснований, даже несмотря на то, что сегодня, впервые с 13 октября, курс доллара в ходе торгов на Мосбирже, поднялся выше 64 рублей. Об этом заявили «Известиям» 14 декабря опрошенные эксперты.

Как заявил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, курс 60–65 рублей за евро ожидался специалистами.

«С большой долей вероятности, в нем же рубль и останется до конца 2022 года. Наблюдаемое ослабление курса на один рубль в сравнении с параметрами неделей ранее основано исключительно на ожиданиях последствий принятого Евросоюзом (ЕС) эмбарго в отношении нефти российского происхождения», — заметил Джиоев.

Кроме того, рубль ощущает давление со стороны понижения нефтяных котировок. Оно способно несколько сократить размер профицита счета текущих операций, но не более того, указал эксперт.

«Учитывая, что на рынке сохраняется избыточное предложение иностранной валюты, причин для серьезного и продолжительного падения курса рубля не заметно», — подвел итог аналитик.

Начальник аналитического управления Банка «Зенит» Владимир Евстифеев сообщил, что краткосрочная перспектива рубля выглядит умеренно-негативной, поскольку восстановление нефтяных цен пока вряд ли возможно. При этом большинство внешних факторов говорят не в пользу роста спроса на российскую валюту, считает он.

«На текущей неделе пройдут заседания ряда ключевых ЦБ, которые могут поменять расстановку сил в основных валютных парах на Forex. До начала активной фазы налогового периода декабря курс доллара, вероятно, будет находиться в границах 62–65 руб. (65–68 руб. за евро). К концу года также более вероятно сохранение данного коридора обменных курсов», — прокомментировал Евстифеев.

Также он добавил, что объем основных налогов в декабре специалисты оценивают в 3,1 трлн руб., что почти на 30% больше, чем в ноябре. При этом в условиях сохранения ограничительных рисков экспортеры могут увеличить продажу валюты, чтобы снизить риски переноса этих позиций через новогодние каникулы.

Ранее в среду стало известно, что курс доллара поднялся в ходе торгов выше 64 рублей впервые с 13 октября. К 18:10 мск американская валюта поднималась на 1,17 рубля до 64,02.

5 декабря эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил в беседе с «Известиями», что тенденция ослабления рубля может усилиться. По прогнозам финансиста на декабрь, к концу года $1 может подскочить на уровень 65 рублей, €1 — 68 рублей.