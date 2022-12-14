В Тбилиси вооруженный мужчина ограбил отделение Bank of Georgia

В центре Тбилиси на улице Пекина неизвестный ограбил отделение Bank of Georgia. Об этом 14 декабря сообщил телеканал «Рустави 2».

По его информации, человек в маске ворвался в банк, украл деньги и скрылся. Грабитель был вооружен.

В связи с произошедшим были подняты по тревоге сотрудники правоохранительных органов, ими проводятся следственные действия.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее, 28 ноября, два человека напали на гражданина Киргизии возле банка и забрали у него сумку, в которой находилось $100 тыс. Сообщается, что в ходе нападения они стреляли из огнестрельного оружия. Позднее в пресс-службе МВД сообщили о том, что полиции удалось задержать одного из подозреваемых в ограблении.