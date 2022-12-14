Раменская больница заявила об отказе умершего на ее территории мужчины от помощи

Мужчина, чей труп обнаружили на территории Раменской областной больницы, был доставлен в учреждение в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался от врачебной помощи, сообщили в больнице в среду, 14 декабря.

Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу 13 декабря в 12:40 мск.

«Пациенту проведен осмотр, от получения медицинской помощи он отказался, что зафиксировано документально», — сказал представитель медучреждения агентству городских новостей «Москва».

В больнице отметили, что мужчине выделили место для сна, однако вечером он по своей воле покинул здание.

Ранее в этот день тело было обнаружено на территории Раменской центральной районной больницы. Прохожий проинформировал о произошедшем администрацию лечебного учреждения, сообщает телеканал «360».

По словам очевидца, в администрации больницы сказали, что ничего не могут сделать, и посоветовали ему обратиться к охранникам. Он побежал в поликлинику, в ответ услышал почти то же самое, и в итоге сам вызвал скорую помощь и полицию, пишет «Ридус».

Мужчина отметил, что умерший пролежал на территории больницы больше часа. При этом врачи никаких мер не принимали.