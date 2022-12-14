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На Украине создана петиция с призывом не продлевать военное положение в стране

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Петиция с призывом не продлевать после 19 февраля 2023 года действие военного положения на территории Украины опубликована на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.

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«После 19 февраля не продлевать дальше военное положение. И уволить военнослужащих с военной службы», — отмечается в документе.

Петиция зарегистрирована в среду, 14 декабря, Она должна набрать 25 тыс. голосов для рассмотрения Зеленским.

В середине ноября военное положение и мобилизация были продлены на Украине на 90 дней — до 19 февраля.

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля, в день начала Москвой спецоперации, и продлевалось каждый месяц.

В начале октября Зеленский подписал указ о том, что призывная осенняя кампания в 2022 году на Украине проводиться не будет. Кроме того, он отложил увольнение в запас военных на срок «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».

Спецоперация по защите Донбасса, в связи с которой на Украине объявлено военное положение, продолжается. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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