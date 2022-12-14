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В Москве стартовала конференция «Генная терапия: настоящее и будущее»

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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В Москве 14 декабря проходит всероссийская мультимедийная конференция «Генная терапия: настоящее и будущее».

Специалисты по самым современным методам медицины обсуждают новые разработки в области генной терапии, которая позволяет помогать пациентам с онкологическими и орфанными заболеваниями или нарушениями эндокринной системы.

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«Мы подошли и подходим к персонализированной медицине, потому что во многих случаях, особенно в случае с моногенными заболеваниями, бывает важно, какая именно мутация у пациента. Заболевание может быть одно и то же, клиника плюс-минус одна и та же. Но характер мутации может отличаться. И от этого будет зависеть, какой инструмент в генной терапии мы можем или не можем применить», — рассказала член президиума Российской ассоциации содействия науки России, замдекана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова по науке Мария Воронцова.

По словам директора ФГНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» Сергея Кунцева, при использовании генной терапии выявляется ген, который ответственен за конкретное заболевание, и к нему подбирается индивидуальное лекарство.

«В начале мы должны четко понять, какой молекулярный дефект на уровне гена произошел в клетках этого пациента, и соответственно этой информации разрабатывается или лекарственный препарат, или как в перспективе, я думаю, это будут даже просто генетические технологии. Тогда это будет уже полная персонализация: вот конкретный пациент, вот конкретная мутация и вот конкретный препарат, разработанный на основе генетических технологий», — рассказал он.

Ранее, 16 ноября, представители медицинских наук приняли участие в конференции «Биоэтика и генетика» в Москве. Мероприятие было посвящено этическим вопросам медицины, возникшим за последние годы.

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