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Нутрициолог назвала причины раздражительности и повышенной утомляемости

Нутрициолог Падолка: плохое настроение и повышенная утомляемость могут быть обусловлены нехваткой витамина В1
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Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha
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Раздражительность, плохое настроение, повышенная утомляемость и апатия могут быть обусловлены нехваткой витамина В1 — тиамина. В таком состоянии люди часто спешат порадовать себя сладостями. Но при ежедневном употреблении выпечки и пирожных организму требуется еще больше витамина В1, чтобы поддержать нормальный метаболизм и усвоить все поступающие углеводы. Почему так происходит, «Известиям» рассказала нутрициолог лаборатории «Гемотест» Катерина Падолка.

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«Дело в том, что тиамин — ключевой фактор метаболизма глюкозы. Увеличение потребления углеводов пропорционально повышает потребность в тиамине, например если в ежедневном меню преобладают сахаросодержащие продукты и кондитерские изделия. При таком рационе повышается доля легкоусвояемых углеводов и организм начинает нуждаться в большем количестве тиамина, чтобы усвоить их и сохранить нормальный метаболизм. Если вы привыкли регулярно баловать себя различными сладостями, не забывайте восполнять увеличившиеся расходы тиамина. Особенно если десерты вы запиваете чаем или кофе — эти напитки также ускоренно выводят тиамин из организма», — сообщила специалист.

Помимо участия в метаболизме углеводов, витамин В1 обеспечивает нормальную работу нервной системы. При его дефиците появляются нервозность, повышенная умственная и физическая утомляемость, плохое настроение и даже депрессивные мысли. Могут быть жалобы на головную боль и плохой сон. Как правило, этому состоянию не придают особого значения, ошибочно думая, что полноценный отдых и отсутствие стресса исправят ситуацию. В большинстве случаев люди даже не подозревают, что причина кроется в нехватке витамина B1.

По словам нутрициолога, нехватка тиамина может приводить к полной или частичной утрате когнитивных функций и энцефалопатии. Данные исследований показывают, что недостаток витамина В1 в ежедневном меню повышает вероятность деменции. А его достаточное потребление способствует снижению риска депрессии, гипертонии, стенокардии и сахарного диабета II типа. В некоторых странах, например в Южной Корее, принята стратегия профилактического приема тиамина для поддержки стабильного психического здоровья и борьбы с неинфекционными заболеваниями.

Тяжелый дефицит витамина В1 может вызвать нарушения функций пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Также он приводит к такому заболеванию, как бери-бери, при котором возникают очень сильная слабость и нарушение чувствительности конечностей, и болезни Вернике-Корсакова, проявляющейся долгосрочной амнезией в сочетании со спутанностью сознания.

Даже при наличии признаков дефицита тиамина самостоятельно назначать себе добавки витамина нутрициолог не рекомендовала. Вместо этого Падолка советовала сдать лабораторный анализ и определить уровень витамина В1 в крови, а затем получить консультацию врача.

По ее словам, восполнению дефицита и его профилактике будет способствовать сбалансированное питание. Для поддержания необходимого уровня тиамина рекомендуется включать в ежедневное меню наиболее богатые витамином В1 продукты: овсяные отруби, гречку, горох, фасоль, ржаной и пшеничный хлеб из муки грубого помола, говядину, свинину, семена подсолнечника, кунжут и орехи.

9 декабря нутрициолог и внешний консультант сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова рассказала «Известиям», каких веществ не хватает организму в холодное время и какие продукты идеально подойдут для зимнего рациона. Так, в первую очередь эксперт отметила рыбу, а также подчеркнула важность включить в зимний рацион овощи, которые растут под землей, — морковь, свеклу и картофель. Кроме того, Свиридова рекомендовала питаться цитрусовыми.

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