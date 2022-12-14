Минобороны сообщило о частичном взятии под контроль населенного пункта Водяное в ДНР
Российские войска заняли большую часть села Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявили журналистам в Минобороны 14 декабря.
«На донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное», — сообщил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, ВС РФ в ходе наступательных действий уничтожили до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.
Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что артиллерия ВС РФ уничтожила до 100 украинских военных на купянском направлении. Конашенков пояснил, что российские военные нанесли удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР).
2 декабря стало известно о начале штурма села Водяное российскими войсками, а именно подразделением «Шторм» 1-й Славянской бригады 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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