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Глава МАГАТЭ может прибыть с визитом в Москву на следующей неделе

Постпред РФ в Вене Ульянов: глава МАГАТЭ Гросси может прибыть в Москву на следующей неделе или после новогодних праздников
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Фото: Global Look Press/Wolfgang Kumm
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Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Москву может состояться на следующей неделе или после новогодних праздников. Об этом сообщил 14 декабря постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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«Планируется визит Гросси в Москву либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул, где разговор с ним будет продолжен российской стороной в межведомственном формате, потому что вопрос касается Росгвардии, Министерства обороны, Росатома и МИД РФ», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о продолжении контактов с МАГАТЭ по вопросу безопасности Запорожской атомной электростанции (АЭС). Он указал, что Москва высоко ценит уровень взаимодействия с организацией.

14 ноября в МАГАТЭ заявили о растущей обеспокоенности безопасностью на Запорожской АЭС, подвергающейся обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, Гросси заявил, что организация продолжит вести диалог с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг АЭС. Ульянов допустил, в свою очередь, ее создание до конца года.

До этого Гросси посещал Москву в октябре. В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он указал важность поддержания контактов для обеспечения физической безопасности ядерных объектов.

Он отметил тогда, что Россия всегда была главным действующим лицом с точки зрения технических и других направлений МАГАТЭ, а также одним из основных собеседников по многим направлениям работы агентства. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия всегда выступает за то, чтобы страны имели равный доступ к мирному атому.

5 октября Путин поручил передать Запорожскую АЭС под российское управление. А 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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