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Песков заявил, что тема новогоднего перемирия с Украиной на повестке дня не стоит

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От Украины не поступало предложений о новогоднем перемирии. Об этом 14 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«И такой темы нет на повестке дня», — сказал он журналистам на брифинге.

Днем ранее представитель Кремля заявил, что вывод войск Вооруженных сил России с украинской территории до конца 2022 года исключен. Он добавил, что для достижения мира нужно учитывать новые реалии по вхождению в состав РФ новых регионов.

Песков также прокомментировал «три шага к миру», которые были предложены президентом Украины Владимиром Зеленским. Он счел данное предложение «тремя шагами к продолжению боевых действий». Официальный представитель Кремля пояснил, что сейчас приходится существовать в реалиях, которые вылились из политики украинского руководства за последние 15–20 лет.

9 декабря президент России Владимир Путин отмечал, что позиция по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Глава государства пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий.

Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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