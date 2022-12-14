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В Греции предложили создать альянс с Польшей для требования репараций с ФРГ

Греческий политик Мариас предложил создать альянс Греции и Польши для требования репараций с Германии
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Фото: Global Look Press/Benoit Doppagne
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Экс-депутат Европарламента, ныне председатель партии «Греция – другой путь» Нотис Мариас предложил 14 декабря создать альянс Греции и Польши для требования военных репараций с Германии за ущерб, нанесенный им в годы Второй мировой войны. По его словам, на сегодняшний день эта идея является «как никогда актуальной».

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Накануне исполнилось 79 лет со дня массовой резни населения Калаврита, совершенной немецкими оккупационными войсками в 1943 году. По словам греческого политика, последствия немецкой оккупации Греции были катастрофическими. Тогда страна потеряла более одного миллиона человек.

«Несколько лет назад мы обсуждали с польскими депутатами Европарламента необходимость формирования союза между Грецией и Польшей для возмещения германских репараций, а также совместные акции и мероприятия. Как свидетельствуют события, эта идея остается чрезвычайно актуальной и сегодня», — сказал он «РИА Новости».

Мариас указал, что общая сумма долга Германии Греции составляет €269,547 млрд, плюс проценты.

На сегодняшний день репарации от Германии активно требует Варшава. 23 ноября Польша направила ноту 50 странам, объясняя свое право на них от Берлина, о чем и напомнил греческий политик.

«Это событие объективно укрепляет позицию нашей страны в связи с требованием долгов Германии перед Грецией», — заключил он.

О повторных намерениях Варшавы потребовать с Германии компенсацию за разрушения и жертвы в ходе Второй мировой войны стало известно 1 сентября.

В правительстве Германии в свою очередь указали, что не намерены осуществлять выплаты. Там заявляли, что Польша отказалась от дальнейших репараций в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ. В сентябре 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что вопрос о выплате военных репараций Польше закрыт.

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