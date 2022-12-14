Дацик отработал удары перед встречей с Шульским и назвал цели боя

Российский боец ММА и боксер Вячеслав Дацик в среду, 14 декабря, провел тренировку перед поединком с Павлом Шульским.

Спортсмен размялся с грушей, затем отработал удары по условному противнику и поработал со своим спарринг-партнером.

По его словам, план на любой бой у него заключается в том, чтобы «съесть» соперника.

«План всегда один и тот же, просто методы достижения разные», — отметил Дацик.

При этом боец отметил, что волнения перед предстоящем поединком у него нет.

«Хорошая, классная заруба в этот раз будет. Паша… С ним есть опасность. Он меня знает как облупленного. Мы много раз с ним бились в спортзале», — отметил он.

Днем ранее Дацик заявил, что уже встречался на ринге с Шульским, поэтому соперник хорошо знает его приемы, защиту и поведение в бою. В свою очередь Шульский отметил, что любая его ошибка может решить исход боя, поэтому он готовится серьезно.

11 декабря директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный высказал мнение, что Шульскому придется тяжело в бою с Вячеславом Дациком. Запашный отметил, что у Дацика уже появилась привычка «вбивать в ринг людей в первом же раунде».

Поединок Вячеслава Дацика и Павла Шульского станет соглавным событием предстоящего турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», который состоится 16 декабря в Москве. Свой предыдущий бой Дацик провел против Александра Емельяненко в сентябре 2022 года. Противостояние завершилось победой Дацика нокаутом в первом раунде.

Главным событием станет поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате «три раунда по три минуты».

Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 16 декабря в прямом эфире телеканала.

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.